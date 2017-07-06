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﻿盛業暗盤漲 鴻騰中間定價

2017-07-06 列印
　　盛業資本（8469）將於今日掛牌，據輝立交易場顯示，昨日暗盤最高升至2.4元，收報2.11元，較招股價2元，高5.5%，不計手續費，每手2000股，帳面賺220元。另外，外電消息稱，台灣鴻海旗下鴻騰六○八八精密科技（6088）擬以每股2.7元定價，接近招股價2.38至3.08元中間價，集資約26.73億元，該股獲數倍超額認購。
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