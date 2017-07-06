﻿IFC外望——淘寶大熱 支付寶進駐莫斯科

習大大訪問俄羅斯之際，螞蟻金服旗下支付寶正式進駐莫斯科，公共交通系統未來都可用支付寶，遲啲連百貨、餐飲、機場等都得，以後去俄羅斯旅行，一部手機就搞掂，馬雲真威武！



俄羅斯係繼摩納哥、馬來西亞後，又一個國家開始跟隨中國建設無現金社會。講真，現時返內地公幹，方便到不得了，完全無現金都生存到。放眼國際，日韓唔在講，就算去到北歐聖誕老人村，都用到支付寶。



咪以為支付寶得中國人用，事實上，俄羅斯人都好熟識中國嘅支付服務。由於熱衷淘寶網購，支付寶喺俄羅斯人幾乎無人不知。據稱，戰鬥民族都係阿里速賣通最大嘅消費群體，單單舊年「雙十一」當日，俄羅斯人就落咗2000萬單，貢獻咗阿里巴巴海外「雙十一」60%嘅定單量。小編好想知，地球上仲有邊度係未有支付寶，睇番香港，真係要加油喇！



富豪帶頭停產汽油柴油車



內地吉利汽車控制嘅瑞典富豪汽車（VOLVO）噚日宣佈，話2019年起推出嘅所有新車款，將會係全電動車或油電混能車，之後唔會再推只係使用內燃式引擎嘅汽油車同柴油車，成為全球第一間結束生產汽油同柴油車嘅大車廠，結束近一個世紀嘅傳統引擎汽車時代。



富豪汽車嘅行政總裁薩繆森話，呢個公佈標誌100%內燃式引擎車嘅結束。佢仲話，喺2019至2021年推出嘅5款新電動車，會加入一系列嘅油電混能車同埋輕度混能車。



雖然目前電動車同混能車只佔市場銷售一小部份，但係隨住有關技術不斷改進加上價格下調，電動車已經係汽車業界未來量產嘅新趨勢同目標。富豪仲估計，到2025年底前，佢哋所有電動車與油電混合車嘅銷量會達到100萬架。



高瞻