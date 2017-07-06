﻿市場簡訊

—港匯近期持續偏軟，兌美元跌穿7.80關。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒昨日指出，港匯走勢主要取決美元表現，預料港匯今年內縱使再弱，亦不會觸及7.85弱方兌換保證價。不過，美銀美林預測港匯將於明年次季進一步跌至7.85水平，3個月港元拆息將升穿1厘。







—標準普爾表示，除非有「不能預測」的情況出現，否則料本港樓市不會構成本地金融風暴的藥引。標普又指，亞太地區現時與97年亞洲金融風暴相似的地方之一，是資產價格高企。標普指，本港樓市升勢不可持續，在基本情況下，估計今年將跌5至10%，不過低息環境、北水流入、供應未能追上需求等，都支持本港樓市。







—聯通（762）及中移動（941）遭大摩降投資評級，聯通目標價由12.5元降至10元，中移動目標價由100元降至70元。聯通昨股價跌4.9%至10.8元，中移動股價則跌1.28%，收報81.1元。







—萬科（2202）昨早開市前停牌，其後公佈，有關以551億元人民幣收購廣東國際信託投資公司若干資產及土地的事宜，已簽署正式協議。







—中信股份（267）與中信國際電訊（1883）聯合公報，有關中信國際電訊建議收購中信網絡不超過39%股權，及中信國際電訊建議向中信集團發行新股份一事，由於前提條件未達成或獲豁免，而訂約各方仍未就延遲最後截止日期達成共識，收購安排備忘錄及股份認購協議根據所訂條款於2017年6月30日失效。



—花樣年（1777）公佈，6月銷售額約7.31億元人民幣，按年下跌22.73%；已售建築面積約7.79萬平方米；平均售價為每平方米9385元人民幣。今年首6個月，已累積的銷售額為約50.53億元人民幣，按年上升5.03%。







—融創（1918）公佈，今年上半年實現合約銷售額1118.4億元人民幣，按年增長89%；合約銷售面積約595.4萬平方米，合約銷售均價每平方米約1.88萬元人民幣。單計6月，新增預訂銷售金額291.2億元人民幣，按年增長1.16倍；合同銷售額285.4億元人民幣，按年增長1倍。







—華信地產財務（252）公佈，考慮將旗下酒店業務分拆及於港交所創業板上市，並已於昨日向港交所提呈分拆建議。董事會相信，分拆酒店業務上市，將有利業務發展，並藉此釋放酒店業務的價值。







—時間由你（1327）發盈警，預期截至6月底止，中期綜合虧損淨額將大幅增加，而去年同期虧損額為4453萬元人民幣。虧損大幅增加，主要由於按公平值計入損益的金融資產的虧損增加。







—金地商置（535）公佈，今年首6個月，累計合約銷售額約226.08億元人民幣，按年飆升3.05倍；累計銷售總面積約119.3萬平方米。6月單月合約銷售總額約63.32億元人民幣，按年大升3.45倍；銷售總面積約35.9萬平方米。







—華泰瑞銀（8006）昨日發盈警，預期今年上半年將錄得虧損，主要由於持作買賣投資公允值變動產生的重大虧損約2.26億元。