﻿再評騰訊手遊 官媒態度轉軟 科技股受壓 杜指跌158點

美國股市早段受科技股拖累下滑，其中杜指曾挫逾140點，納指亦曾跌超過1%，見6081。其後，油價升幅擴大，利好能源股，令杜指跌幅收窄，同時新出爐的經濟數據多勝預期。杜指最後收報21320點，跌158點。



美國科技股受壓，facebook、蘋果、Netflix及Google母企Alphabet股價早段均跌逾1%。杜瓊斯工業平均指數截至四時收報21320點，跌158點；納斯達克指數收報6107點，跌42點。滙控（005）美國預託證價格報73.53港元，較香港收市價升0.18港元；中移動（941）美國預託證價格報80.20港元，較香港收市價升0.10港元。



新領失業救助人數增



美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數增加4000人，至24.8萬人，稍高於分析師預測的24.3萬人。而截至前周（截至6月24日）的持續申領失業金人數則增加1.1萬人，至195.6萬人。此外，美國商務部公佈，受惠外圍經濟改善，該國5月份出口額按月升0.4%，至2015年4月以來最高的1920億美元，同期貿易逆差按月縮窄2.3%，至465億美元，稍高於預期的463億美元。美國5月份進口按月跌0.1%，至2385億美元。期間，美國對華逆差縮窄6.2%，至經季節調整後的301億美元。



美國供應管理協會（ISM）公佈，6月份非製造業指數按月升0.5點，至57.4點，較分析師預測的56.5為佳。同日，Markit公佈的6月份服務業指數終值亦按月升0.6點，至54.2點，是今年1月以來最高，也是連續16個月擴張。



港股方面，恒指昨日窄幅偏軟，高開52點，早段曾高見25599點，惟隨即回落，下試50天線；午後走勢反覆向下，抵銷早上升幅，收報25465點，跌56點。國企指數則收報10346點，跌34點。騰訊（700）日前遭《人民日報》評論旗下手機遊戲《王者榮耀》令到青少年用家沉迷，昨日《人民日報》第三度評論《王者榮耀》，以「過好移動生活，倡導健康娛樂」為題，指出應進一步促使人們思考如何過好「移動生活」。《人民日報》解釋，一款手機遊戲即使成為全民性，也要兼顧不同群體的需求和特點，因為孩子容易陷入其中。官媒的態度轉為較溫和，騰訊昨日靠穩，收市升0.3%，報271.8元。



Elliott增持東亞至8%



此外，據聯交所權益披露顯示，過去曾狙擊東亞銀行（023）的美國對沖基金Elliott，本周二（4日）增東亞銀行23.78萬股，每股平均作價32.569元，涉資約775萬元，持股量增至8%。