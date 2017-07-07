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﻿肖建華將售巨額資產

2017-07-07 列印
  路透社引述三位知情消息人士透露，失蹤的內地富商肖建華旗下明天控股，將出售數十億美元資產，包括華夏人壽、新華信託、濰坊銀行和包商銀行持股，惟具體份額尚未透露，亦不清楚明天控股是否直接控制上述公司。

        報道引述市場消息稱，明天系會將不同金融牌照各保留一個，當中包括哈爾濱銀行（6138）、恒投證券（1476）、中江國際信託等。而濰坊銀行、泰安銀行、新華信託、華夏人壽、兩家互聯網保險公司的牌照會全部出售，資產處置小組沒有聘用外部顧問，亦未透露上述資產的估值。

        報道引述消息人士指，當局正迫使明天系削減其龐大資產，其中就包括30多家內地金融機構的股權，當局理由是「為了控制金融服務公司的風險」。
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