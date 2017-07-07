﻿孫宏斌入主樂視網 賈躍亭辭任董事長 債主往總部追還錢

樂視受困財務問題多時，雖曾獲融創中國（1918）主席孫宏斌出手救助，但資金問題仍未能解決。昨日有債主「瞓身」到樂視總部追債，昨早賈躍亭還在微博懇請外界給予時間，承諾會把所有欠款還上，傍晚樂視網發公告指，賈躍亭將辭去樂視網董事長及所有職務，以專注汽車業務，而孫宏斌則正式入主樂視網。



樂視網近月已多次被債主入稟法院追數，但有討債人可能嫌法律行動不足，親身上門到位於北京的樂視大廈，在大樓外以播放設備，不停播放「樂視還錢，賈躍亭還錢」，亦有討債人身穿「樂視還錢」標語的白色T恤，瞓在樂視總部門外。債主包括是店舖建築及廣告供應商，共有19間。



專注營運汽車業務



報道指，樂視共欠他們約6000萬元人民幣，其中一家來自浙江建築公司的負責人指，自去年11月起，已沒有收到任何款項，被樂視拖欠350萬元。



靈魂人物賈躍亭昨日上午還透過微博發表公開信，指樂視面對巨大挑戰，他會承擔全部責任，已表明會辭去公司行政總裁之職及其他要職，但是要實現FF91（電能車）量產上市，更表明更大的擠兌，亦擠不跨他對變革汽車的夢想。



股份申請延期停牌



然而，傍晚樂視網便宣佈，賈躍亭辭任董事長及該公司內所有要職，並退出董事會，辭職後不再在樂視網擔任任何職務。並表示要專注營運汽車業務，而孫宏斌入局。該公司已向深交所申請延期停牌。



樂視香港：暫沒受影響



賈躍亭辭職後，仍為樂視網控股股東，持有近26%權益；融創主席孫宏斌、聯想集團梁軍及樂視影業董事長張昭，則獲提名為非獨立董事。樂視網最終亦要易主，樂視香港發言人向傳媒表示，業務暫時沒有受影響。



賈躍亭在上周樂視網股東會上透露，原本以為90億元（人民幣，下同）可解決所有問題，但結果還是不夠。他稱集團收到97億元資金，但其實要還款150多億元。在歸還金融機構欠款之後，金融機構至今仍保持觀望態度，未能得到對方後續資金支持。截至本月5日，融創對樂視的150億元投資，餘下約25億元沒有到帳。



耀才證券研究部總監植耀輝指，在電動車業務方面，賈躍亭已沒有選擇，有需要經營下去，現階段要看有沒有人再相信他。《證券時報》報道，樂視與金融機構交流後得知，其實他們應該要將所得資金投入到業務上，而不是直接用來還錢。