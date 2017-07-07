﻿郭廣昌再被傳失聯 復星股價波動誓追究

復星集團董事長郭廣昌昨再被傳失去聯絡，拖累復星系股價一度急挫，復星集團昨中午高調澄清，否認郭廣昌失聯。至傍晚，由西安返抵上海總部的郭廣昌，再急召媒體舉行電話會議，除表示對復星未來5至10年增長充滿信心，今年利潤繼續有增長外，更表明「股價波動看起來是有人故意造謠，我們一定會追究」。



郭廣昌於昨晚召開電話會議，以行動打破失聯傳言。他指出，復星的運作非常好，去年利潤突破100億元，今年還會有增長。他更說︰「股價波動看起來是有人故意造謠，我們一定會追究，也在配合有關部門進行調查。」



郭廣昌表示，標普提升對復星的評級，加上公司負債率降低，負債結構、國內外投資人結構都得到改善，公司經營穩健。過去兩天，郭廣昌在西安出席第八屆秦商大會。他在發言中提及，旗下永安保險將加快體制改革，為上市作準備。



復藥增持AH股



此外，復星醫藥（2196）又以「銀彈」撐股價。復星醫藥昨晚公告，昨天以競價買入方式增持公司A股及H股逾280萬股，共斥資約8195萬元人民幣。復星系股價昨日受失聯傳聞影響大幅波動，復星醫藥A股早段最多跌8.7%，收市跌3.67%，成交16.4億元人民幣；H股最多急挫近7%，收市仍跌2.6%，報29.4港元，成交逾3億港元。復星國際（656）最多跌逾4%，收市跌幅收窄至0.16%。



這是復星系近期第二次股價「閃崩」。6月22日，市場傳出銀監會要求銀行重點排查萬達、復星、海航及安邦等海外投資進取的民企，萬達系、復星系一度「股債雙殺」，海航系股價也下挫。



郭廣昌在2015年12月曾經一度失去聯絡四天，引起市場不安。復星當時解釋是「協助相關司法機關調查」。至於協助調查的內容一直未有公開，令外界覺得「紅頂商人」有神秘色彩。