 Advertisement
  • 2017年7月7日 星期五
  • 26º
  • 89%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 財經

﻿飛達擬邀服裝商孟國設廠

2017-07-07 列印
  飛達（1100）副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，原本計劃今年建成的孟加拉廠房二期將於7月中打樁，樓面面積35萬平方呎，建設為期1年，預計明年底每月產量可達400萬件。目前孟加拉的每月產量為250萬件，增長27%。二期廠房將逐層建成逐層投入使用，她預期，今年底的產量可達300萬件。

　　飛達在孟加拉仍有兩幅地皮，未來計劃與其他手袋或服裝製造商合資在當地設廠，對方提供專業技術，飛達則提供廠房，以擴闊飛達集團的業務範圍。她非常看好孟加拉前景，呼籲其他製造業廠商守住本業，把握一帶一路機遇，內地人工不斷高企，不走出去就只能死路一條。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd