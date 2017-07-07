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﻿大摩唱好長汽 車股齊漲

2017-07-07 列印
  長城汽車（2333）獲大摩唱好，並上調評級至「增持」，刺激股價昨日升7.9%，收報10.54元，為表現最佳的國指成份股，並帶動其他汽車股造好。摩根士丹利指出，內地多功能旅行車（SUV）將繼續成為乘用車的最大增長動力，預期SUV領先企業如長汽有望受惠，並上調長汽目標價由8.7元上調至13元。在「最牛」情況下，長汽目標價可高達24元，此相當預測明年市盈率18.9倍。

　　另外，格隆匯發表一篇以《決戰長城：中外資定價權的天王山之戰》為題的文章，指長汽極可能複製恒大夾淡倉的情況，一個月上漲70%的走勢。
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