﻿IFC外望——香港電訊多連接寬頻殺入屋

香港電訊（6823，HKT）昨日推出4x1000M多連接寬頻服務，4個分隔線路可作不同應用。



現時平均每個家庭有7.1個在線裝置，而網上視頻5年內將佔67.4%互聯網流量，加上虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等新視覺體驗，將帶動對視頻流量及專線線路的需求。傳統網絡建構在同一條寬頻線以單一線路同時供應多個應用，網上行的新推出的多連接寬頻採用的網絡建構則支援最多4個分隔線路，應用在家居辦公室、娛樂、網上遊戲及網絡安全，速度及安全性有更好保障。雖然分隔線路的概念早有應用於商業用户，但此次服務是首次拓展予家居用户。香港電訊董事總經理艾維朗表示，新科技研發需時且需要大量投資，即使同業模仿亦有困難。



新計劃合約期為24個月，4x1000M的服務月費為458元，2x1000M的則為168元，在限時優惠期內買1000M多送1000M，但暫無舊客升級轉用此計劃的收費詳情。



珠三角工資升 廠商欲撤離



渣打香港今年連續第8年進行珠三角製造商的調查，大中華區高級經濟師劉健恒話，珠三角廠商面對工資反彈情況，受訪企業預期今年珠三角的工資平均上升7.2%，高過去年嘅5.9%。同時企業仍面對勞工短缺問題，有17%的受訪企業已開始遷離中國，比例首次多於遷往內陸，首選地是柬埔寨。



根據調查，87%受訪企業認為珠三角的勞工短缺問題並無改善。劉健恒表示，過去受到一孩政策影響，加上珠三角地區經濟轉型，出現勞工技術錯配。為解決勞工荒問題，珠三角大多企業選擇投資自動化或精簡流程。同時，選擇遷離中國的企業比例，已超越選擇遷往內陸的企業比例，主要因為搬廠到內陸的差別已不大。



調查顯示，有57%受訪企業考慮遷離中國，並有17%受訪企業已開始搬廠行動，反之遷廠到內陸的受訪企業比例只有10%。



高瞻