﻿市場簡訊

—據英國傳媒報道，滙控（005）行政總裁歐智華明年退休，英國監管機構已向滙控發出指示，建議其考慮從外部招聘行政總裁，而集團候任主席杜嘉祺已決定今年內確定接任行政總裁的人選。







—眾安房產（672）公布，配售2.6億股間接非全資附屬公司中國新城市（1321）股份，每股配售價1.82元。交易完成後，眾安持股中國新城市比例，由約73.15%降至約63.62%。







—陽光100中國（2608）公布，今年上半年未經審核合同銷售額約48.43億元人民幣，按年增12.79%。單計6月，未經審核合同銷售額約11.14億元人民幣，按年增19.78%。







—聖馬丁（482）公布，該公司接獲原告人馮泉向法院提出對該公司、執行董事洪聰進及陳美惠的清盤呈請書，將為此尋求法律意見。原告人認定洪陳為公司執行董事，要求由法院命令公司清盤，由法院委任清盤人為對公司事務清盤後進行調查。







—京西國際（2339）發盈警，預計今年上半年業績將錄得綜合淨虧損。公司指，由於截至5月31日止的5個月業績錄較去年同期明顯下跌，主要由於原材料（如鋼材）成本上漲，影響公司利毛率。







—卜蜂國際（043）發盈警，公司指越南市場豬價低迷，初步估計2017年6月底止半年之虧損介乎1000萬美元與2000萬美元之間。







—仁天科技（885）預期截至6月30日止6個月綜合純利將按年錄得升幅，主要源自於損益帳按公平值處理的財務資產公平值變動的盈利約3.08億元，而2016年則為1.26億元。







—鄭州煤礦機械（564）公告，收到《洛陽市澗西區人民檢察院立案決定書》，內容為根據《刑事訴訟法》第一百零七條、第一百一十條的規定，決定對公司財務總監郭德生涉嫌貪污犯罪一案立案偵查。目前公司生產經營活動正常將積極配合此項調查工作，並及時履行信息披露義務。







—民生國際（938）更換核數師，該公司董事會及審核委員會收到羅兵咸永道會計師事務所函件，辭任核數師職務並即時生效。由於羅兵咸永道無法就3月31日止年度內，該公司旗下的間接全資附屬公司重慶皇石向若干人士收取或支付若干現金款項，取得令人滿意的解釋及證據，加上董事會並無進行獨立調查，故無法進行3月31日止年度的綜合財務報表額外審核程序。







—中銀香港（2388）昨公布，印尼資產收購協議項下的所有先決條件已獲得滿足，且擬議印尼業務收購的交割將於7月10日。中銀耶加達分行的母行將從中國銀行變為中銀香港，而與印尼業務有關的所有資產及負債，將根據協議轉讓予中銀香港並由其承擔。耶加達分行將改為中銀香港耶加達分行。







—美國信用卡支付處理公司Vantiv同意斥資77億英鎊（約778億港元），收購英國同業對手Worldpay，後者股東將獲得每股55便士現金及0.0672股新的Vantiv股票，還有每股5便士的現金股息，相當於出價每股3.85英鎊，較其周一收市價有近19%的溢價。若收購順利通過，Worldpay將從倫敦交易所除牌。



