﻿中資金融股偏軟 騰訊跌1% 恒指挫124點

英皇證券研究部總監陳錦興指，鑑於騰訊仍有向下調整壓力，港股短線表現或續受影響而偏軟，恒指短線或下試25000，若跌穿此水平，下個支持位於24800。
港股周五承接美股周四跌勢，恒指低開88點，報25377，甫開市已跌穿25400，其後於騰訊及多隻重磅中資金融股下跌拖累，一度低見25315，最多跌149點，於25300見支持，尾市跌幅稍收窄，恒指收報25340，跌124點或0.49%；國企指數收報10251，下滑94點或0.91%，成交金額700.38億元。
藍籌股周五普遍下跌，騰訊領跌，曾低見267元，收報269元，跌1.03%，拖低恒指27點。多隻重磅中資金融股向下，建行（939）跌0.84%，報5.93元；工行（1398）跌1.22%，報4.88元；中行（3988）跌1.9%，報3.61元；三股合共拖跌恒指48點。
港交所（388）跌0.05%，報199.4元；友邦（1299）跌0.45%，報55.35元；匯控（005）跌0.27%，報73.15元；旺旺（0151）更跌3%，報5.17元，成跌幅最大藍籌股。部份航運及港務股獲資金流入，中遠海控（1919）升11.2%，報4.07元；中國基建港口（08233）升8.49%，報1.15元；東方海外（0316）升5.08%，報60元；中遠海發（2866）升4.12%，報1.77元。