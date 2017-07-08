﻿傳樂視擬售酷派集資

中國航母遼寧艦訪港，成為熱門新聞。有香港市民見到國家的第一首航母，在內地尚未公開開放，便駛來香港讓本地市民參觀，十分自豪；也有不喜歡國家的人，在網上把遼寧艦批評為「一舊廢鐵」。我屬於前者，希望國家富強，有能力可以保護我們。 現時擁有最多航母的國家是美國，正在服役的有十一艘，雄霸全球。新興國家之中，除了中國之外，只有印度擁有一艘航母超日王號。中國尚有兩艘航母還在建造當中，正努力打造航母團隊。由於中國的海岸線長，領海較大，要有航母保衞國土和領海。 習近平最近來港訪問，發言中提到當年滿清有八十萬大軍，卻敵不過英國的一萬人軍隊，最後要拱手割讓香港。中國清朝的海軍戰爭史，同樣慘痛。曾...

2017-07-08