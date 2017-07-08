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﻿傳樂視擬售酷派集資

2017-07-08 列印
　　樂視再爆資金危機，創辦人賈躍亭夫婦及樂視系共14億元資產遭凍結，內地傳媒引述消息指，樂視非核心業務之一的手機業務，旗下酷派集團（2369）面臨被出售的命運。

　　內地騰訊科技引述消息人士報道，樂視早已希望出售現正停牌的酷派，只是找不到買家，價格亦不合意。

　　報道又指，酷派一再推遲發佈2016年的業績，可能是當初樂視與酷派的一些資金往來無法核對。報道亦引述一名樂視手機內部員工指，目前樂視手機業務很難繼續開展，主要是供應商欠款仍未還完，導致信譽受損，即使有新品規劃也無供應商接單，亦無法支付定單費用。在深圳上市的樂視網及在港掛牌的酷派目前正停牌。
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