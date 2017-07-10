﻿涉資逾492億元 中遠海運購東方海外

由前特首董建華家族經營的老牌航運公司東方海外（316），昨天終於落實賣盤，一如市場盛傳，買家是中資企業。中遠海運集團旗下的中遠海運控股（1919），將會和上海國際港務聯手，按每股78.66元的收購價，向東方海外股東提出全面收購，涉資逾492億元。單以董建華家族持有的近69%股權來說，套現高達338億元。



早在今年一月中，美國《華爾街日報》便報道中遠海運收購東方海外的消息，但東方海外卻否認。其後關於東方海外賣盤的傳言仍不斷流出，雖然管理層再三否認，但股價仍因收購憧憬而不斷炒上。東方海外上周五收市報60元，較一月中收購傳聞前的39.25元，累積上升超過50%。整筆交易涉及的492億元收購金額，亦較《華爾街日報》一月報道的312億元高出近58%。



不過，據消息人士表示，交易雙方是在不久之前，才開始就股權交易進行進行認真討論。



較收市價溢價37.8%



至於昨天公佈的78.66元收購價，亦較上周四最後交易日的57.1元收市價，有37.8%的溢價。收購價較東方海外過去30日的平均價高出逾41%，亦較每股資產淨值高出40%。



根據昨天的公佈，假設所有股東接納收購，中遠海運控股將持有90.1%股權，而上海國際港務則持939%。買方承諾維持東方海外在聯交所的上市地位，並會在交易後至少兩年之內，繼續聘用東方海外員工以及保留現有的薪酬福利體系。至於東方海外的總部及管理部門，亦會繼續留在本港。



中遠海控董事長萬敏昨日表示，中遠海控敬重東方海外的管理團隊和專業能力，認同東方海外的品牌和企業文化。中遠海控致力於香港國際航運中心的建設，收購完成後，該公司將加大投入，強化行業領導地位，為東方海外的員工提供更廣闊的發展平台。



東方海外行政總裁董立均則指出，經過多年的辛勤耕耘，東方海外擁有了目前的業務規模和行業地位。能夠實現這一成績，他和與他共同奮鬥的管理層和員工們都倍感自豪。此次公佈的要約，是基於發掘東方海外未來潛力，並加強該公司長期行業競爭力的慎重考量，並相信中遠海控是延續公司成功發展的最佳夥伴。



東方海外是董建華父親、已故船王董浩雲在1969年成立。1981年董浩雲逝世，公司交由董建華管理。在1985年由於環球航運業不景，東方海外一度陷入破產邊緣，但獲與董家友好的已故富豪霍英東出手，向東方海外注資1.2億美元（約9.4億港元），助公司渡過難關。多年來一直有傳言指，是中國交通部通過霍英東出面向東方海外注資。其後董建華出任特首，交由其弟董建成出任主席，而董建華之子董立均現時則為公司行政總裁。



董建華家族作為東方海外大股東，已經就出售股權作出不可撤回的承諾。另外，假如買方未能完成交易，將要向東方海外支付2.53億美元（19.7億港元）的「分手費」。



至於現有的董事及管理層去向，據接近公司人士透露，管理層認為目前的重點，是確保業務如常運作，期待員工維持高質素服務，而董氏家族的管理層本身亦會身體力行。