﻿背靠中國成優勢 科技園：創新板吸英科企

港交所早前建議設立創新板，吸引創新科技公司上市。香港科技園行政總裁黃克強接受本報專訪時指出，在港交所公佈創新板方案之後，一些英國的生物科技公司已表示有興趣來港上市。至於本地創新科技公司方面，他估計符合創新板上市要求的亦有「十家八家」，當中包括一些生物科技以及金融科技項目。



港交所早前公佈的創新板主要分為兩部份，創新主板上市門檻較高，為規模較大的科技公司而設；至於創新初板上市要求較低，上市時市值最少只需2億元，無需業務及盈利紀錄，適合初創項目掛牌，但股份只限專業投資者買賣。



對於創新初板只限專業投資者參與，黃克強說是有點擔心這會令市場太過冷清，但幸好在本港成為專業投資者的門檻也不算太高。



有利初創找資金



黃克強表示，今年有不少天使投資者以及創投基金在本港積極找項目投資，市場氣氛比以往為佳。如果創新板順利成立，讓上市前投資者有套現渠道，將會令本港的初創項目更易找到資金。科技園公司亦設立了專責隊伍，協助園區公司找投資者，而科技園旗下的基金，亦有直接投資部份項目。



生物科技公司為主力



黃克強指出，不少外國創新科技公司向他查詢來港上市的情況，包括一些來自英國的生物科技公司，相信是看中了香港背靠內地的優勢。至於本港的創新科技公司，符合創新板上市要求的，相信也有近10家，當中同樣以生物科技公司為主力。



黃克強指出，香港有合適條件發展生物科技產業，但這類項目投資期很長，因此有較大需要上市集資。



他說像基因研究、幹細胞應用等生物科技，外國以及內地都正在大力推動。以香港來說，兩家大學的醫學院培訓了不少人才，加上鄰近內地龐大市場，因此有很大的發展潛力。