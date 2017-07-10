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﻿新濠今年累升88%稱王

2017-07-10 列印
  賭收近期轉好，賭股亦備受追捧，濠賭股上半年都有進帳，當中以新濠國際發展（200）表現最好，年初至今年累升88%，其次是永利澳門（1128）累漲逾40%。展望下半年，在去年同期博彩收入高基數效應之下，市場預期下半年博彩收入的增長或不及上半年，但全年計，仍可望有中高的雙位數字增長。　　

　　港股方面，上周五港股美國預託證券（ADR）個別發展，滙控（005）折合港元收報73.35元，較上周五本港收市升0.28%；騰訊（700）則收報270.76元，升0.65%。

　　民眾證券董事總經理郭思治表示，恒指年初至今年已累升4000多點，他留意到重磅股如騰訊和滙控股價近期已偏弱，故相信恒指接下來會有約4至6個周的調整期，走勢會以反覆為主。
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