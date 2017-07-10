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﻿美股屆業績期聚焦耶倫講話

2017-07-10 列印
  美股本周走勢聚焦聯儲局主席耶倫的國會聽證，以及由幾家美國大銀行揭開序幕的第二季季績。另外，分析師普遍預期加拿大央行周三議息後，可能加息四分一厘。

　　儲局主席耶倫本周三和周四將分別前往國會參眾兩院的聽證會，發表半年一度的貨幣政策報告，且有多位儲局官員將發表演說，上周出爐的6月議息會議記錄顯示，儲局官員支持漸進加息和今年內啟動縮減資產負債表計劃，但就縮表何時啟動意見分歧，市場普遍預期儲局於9月宣佈啟動縮表、12月再加息0.25厘。分析師關注耶倫今次國會聽證可能會透露端倪。
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