﻿市場簡訊

—奧立仕（860）宣佈，擬斥近9億元現金加股份，收購於日本從事製造及銷售電動車輛的GLM Co., Ltd。奧立仕同時配售5.7億股，籌4.68億港元。根據協議，奧立仕將收購目標公司管理層及投資賣方收購合共85.5%已發行股份，及全部尚未行使目標公司購股權，總代價128.07億日圓，相當於約8.97億港元，其中78.55億日圓將以每股0.82元作價，配發6.7億股代價股份支付，股份作價較停牌前股價1.02元，有近20%折讓。交易代價餘額49.52億日圓，則以現金結付。收購完成後，奧立仕持有目標公司三分之二或以上投票權，GLM將成為其全資附屬公司。







—長城汽車（2333）發佈6月產銷快報，6月銷量總計64471輛，按年下降1.7%；其中出口銷量達3834輛，按年大增近2.5倍；長城新車VV7上月銷量為3166輛。







—碧桂園（2007）宣佈，今年上半年共實現合同銷售額約2889.1億元（人民幣‧下同），按年增1.31倍。合同銷售建築面積約3226萬平方米，增長1.06倍。其中，該公司權益所有人應佔合同銷售額及合同銷售建築面積分別約2086.4億元及2407萬平方米。







—阿里巴巴舉行第二屆淘寶造物節，現時淘寶上的商家平均年齡約為32歲，80後佔48%，90後佔26%。同場推出無人零售店「淘咖啡」，概念與亞馬遜Amazon Go相似。阿里巴巴首席執行官張勇認為無人零售店只是新零售的一個案例，並不是把原先的主動付款變成現在的無人服務。阿里巴巴的出發點是希望幫助店主開設智慧型商店，而不是阿里巴巴自己開店。



—倫敦市場顧問公司ETFGI最新調查顯示，全球最大資產經理貝萊德的交易所買賣基金（ETF），上半年吸引新高的1400億美元資金流入，較去年全年的1380億美元為多；同期，領航的ETF亦錄得820億美元資金流入。環球投資者上半年共投入3350億美元於ETF交易，有望打破去年全年錄得的3900億美元。







—路透社報道引述，德意志銀行發給員工的內部備忘顯示，該行在將旗下資產管理業務分拆上市的計劃取得良好進展；負責有關計劃的董事會成員摩羅在電郵備忘中表示，瑞士金融市場監管局（FINMA）已批准該行在當地成立德意志資產管理公司。此前德銀3月份稱會維持對該業務的大多數股權，並估計會在兩年內分拆上市，傳集資約20億歐羅。







—被市場視為美股最大淡友的Fundstrat共同創辦人Thomas Lee認為，黃金供應正持續上升，產量已一再刷新紀錄新高；相較比特幣（Bitcoin），由於挖掘每個區塊（Block）回報呈下降，比特幣供應增長放緩。可以預見，虛擬貨幣正蠶食黃金的保值需求，估計比特幣到2022年將升至每枚1.2萬至5.5萬美元（約42萬港元）。







—陷及連年虧損的美國最大百貨連鎖店經營商Sears Holdings，透露正擴大關閉分店數目。集團行政總裁拉姆帕特說，正著手關閉8間同名百貨店以及35間Kmart，藉此以降低經營成本及減少整體舖面面積，協助集團恢復盈利；此前在今年初，Sears已宣佈關閉150間百貨店，並聲稱今年削減成本目標最少10億美元（約78億港元）。