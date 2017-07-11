﻿董家不願售東方海外 出價慷慨始首肯 每股78.67元 溢價31%

市場由去年底開始已有傳聞指大洋聯盟成員中遠海運控股（1919）母公司中遠海運集團，洽商收購同一航運聯盟的東方海外（316），但東方海外一直否認，直至周日才披露交易。《華爾街日報》引述一位參與交易談判的人士稱，董建華家族一直不想出售東方海外，雙方洽談長達數月，且一直糾結於價格問題。報道指中央政府施加大量壓力力促成交，而且給予慷慨出價，最終董建華家族也在上周五簽約讓步。



前特首董建華家族旗下企業東方海外正式賣盤，內地國企中遠海控聯周上港集團，擬以每股78.67元全面收購東方海外，較東方海外上周五收市價60元溢價約31%，涉資492.31億元，完成後東方海外仍維持上市地位。



涉資492億 維持上市地位



今次交易令人較為意外的是上港集團（A股公司，600018）也參與其中，購入董建華家族所持的9.9%股份，而中遠則購入58.8%。上海國際港務看中的正是東方海外投資美國西岸的長灘港40年租賃合約，這份5年前簽下的北美碼頭史上最大金額合作協議，長灘港中部港區碼頭40年效益評估將高達46億美元。



市場人士指出，中遠及上海港都各有得着，可以增強在國際航運界的影響力，而且美國本土經濟活力不俗，內地崛起與美國的貿易量，可見東方海外是讓中國航運業垂涎的資產。



董家貢獻獲肯定



航運界人士又指出，即使目前航運市場已經見底回升，但高溢價的收購並不常見，其中應該還有一些政治因素在內，包括內地肯定董建華家族在航運業的貢獻，而且給予了正面的評價，保留這塊「東方海外」品牌，也完整地留下整個團隊。中方也因而落實以高價每股78.67元、總代價492億元收購，以便中遠海運集團做大做強。



東方海外昨日以75元高開，升24.5%，其後升幅收窄，全日升12元，即20%，收報72元，成交則高達27億元。中遠海控全日亦升5.4%，收報4.29元，成交3億元。其他航運業也受帶動上升，中外運航運（368）升9.2%，收2.13元，內地上市的上海國際港務則升3%，收報6.6元人民幣。



富瑞調升兩股目標價



滙豐證券調高東方海外目標價10%，至61元，評級略調低至持有。富瑞上調中遠海控目標價至4.9元，指收購作價相當於東方海外2016年市盈率1.4倍，是2007年以來最高估值，富瑞認為具吸引力，因為貨櫃航運至今只是逐步復甦。富瑞升東方海外評級至買入，目標價為全購提價。