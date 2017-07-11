﻿接掌友邦「滿月」 黃經輝：續拓亞洲

接替杜嘉祺出任友邦保險集團（AIA）首席執行官兼總裁已一個月的黃經輝（Ng Keng Hooi）明言，會延續杜嘉祺領導AIA的方針，繼續主力發展亞洲區業務，並進一步擴張內地的網點。另外，旗下友邦保險（1299）公佈，最新的百萬圓桌會會員（MDRT）按年大增46%至8324名，為全球連續第3年最多MDRT會員的公司，料未來會員將增至1萬名。



友邦有70%的新造保費業務收入來自代理。截至今年7月1日，友邦有8324名代理及代理主管註冊成為MDRT會員，會員人數創歷來新高。該公司於2010年上市以來的MDRT會員人數增長更達4.6倍。黃經輝冀未來MDRT會員數目可增至1萬名，但強調AIA更重視代理的質素。



MDRT料增至萬名



MDRT是在國際上及行內獲公認表現卓越的標準，會員須取得一定水平的保費、佣金和收入。全球多個國家地區的代理會按業積分等級，包括MDRT基本會員、超級會員（Court of the table，COT），以及頂尖會員（Top of the table，TOT）。以今年為例，香港區MDRT的基本會員資格佣金要達53.32萬元，COT佣金即要達近160萬元，而TOT更要達近320萬元。而友邦今年有771名COT及337名TOT。



AIA在杜嘉祺帶領下成績出眾。黃經輝被問及接任後會否有壓力時表示，與杜嘉祺共事超過20年，又以良師形容杜嘉棋。他將沿用其業務方針，主力發展亞洲業務，包括與印度及菲律賓的銀行合作，並在中國多個主要地區取得保險牌照配合網點佈局。他坦言，要管理「龐大」集團並不容易，但同時感到相當興奮。



保監局早前正式取代保監處成為保險業監管機構。黃經輝指，保監局的成立這對行業有正面推動，並可確保保險的銷售合規，以及令行業持續發展。