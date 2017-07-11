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﻿內地通脹1.5% 與上月持平

2017-07-11 列印
  國家統計局公佈，中國6月消費物價指數（CPI）按年升1.5%，與上月持平，按月跌0.2%。至於生產者物價指數（PPI），按年升5.5%，連續第10個月出現正增長，按月跌0.2%。內地的CPI及PPI均符預期，分析認為，物價問題應無礙內地經濟走勢，亦不會成為貨幣政策收緊的理由，料下半年CPI維持溫和上漲態勢，而PPI則維持回落之勢。今年上半年內地的CPI按年升1.4%，PPI按年升6.6%。招商證券預期，CPI將持續緩慢上行的趨勢，全年上升1.8%，顯著低於去年水平。未來數月翹尾因素將成為PPI的重要支撐，加上近來上游資源品及工業品價格的反彈，PPI將繼續維持緩降。
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