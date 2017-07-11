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﻿港股下半年或跑輸A股

2017-07-11 列印
  恒生指數年初至今大約有16%的升幅，遠遠跑贏上證綜指不足4%的進帳。不過，展望下半年，大行普遍看好A股表現，認為會較港股更佳。

　　瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康表示，港股現時估值並不吸引，短期上升有限，眾板塊中較看好銀行股。不過，他對地產股則較審慎。工銀國際則預測，下半年港股可能有小幅回調，但看好基建相關股票。至於A股市場，工銀國際研究部策略師邱志承認為，目前A股估值壓力已大部份釋放，下半年將整體上行。瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆預計，人民幣於未來三年將溫和貶值，又指中國首季GDP增長率可達6.9%，估計可輕易達到全年6.5%增長目標。
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