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﻿聯旺一度勁彈42% 大股東連日減持

2017-07-11 列印
  細價股餘波未了，聯旺集團（8217）昨日股價最高曾見0.5元，大升逾42%，不過該集團控股股東黃永華等人連日來減持股份，單計上周五（7日）和昨日，合共套現逾7300萬元。聯旺昨日收報0.5元，升25%，成交額1.12億元。根據聯交所資料顯示，聯旺投資（Blooming Union）於上周五及昨日（7日及10日），分別減持聯旺約6014萬及約6483萬股，每股平均作價分別為0.6467元及0.5353元，合共總值約7360萬元，最新持股量降至57.17%。聯旺投資是由控股股東黃智果、黃永華共同持有，兩人各佔50%權益。

　　跌無可跌的中國集成（1027），昨日收報1仙，成交縮至391萬。另外，昨日主板首日掛牌的中漆（1932）收報0.77元，比上市價0.86元跌10%。今日掛牌的東光化工（1702）及椰豐集團（1695），暗盤分別收報1.1元及0.81元，分別較招股定價的1.06元及0.48元升約4%及69%。
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