﻿IFC外望——擁抱金融科技 蔡志堅講心唔講金講金

蔡總所說嘅「情操」，是指公司一直「擁抱金融科技創新」，不單止乘着國家一帶一路政策做「超級聯繫人」，仲誓要聯繫全球金融科創企業，提供平台讓各方交流認識。蔡志堅透露，好多參加峰會嘅企業目的並非融資，甚至日後上市集資亦非其最大目標。相反，認識中國市場，了解香港金融科技環境，增強人際網終，交流技術心得等，都是吸引佢哋嘅需要和參與原因。佢更形容「好多事情是more than just money」，即不只是看錢。
尚乘集團喺2003年時從事保險經紀、資本市場同諮詢及資產管理業務。同場嘅集團副總裁梁智勤直言，說到尾公司都係投行，當然要賺錢，但佢以「老北京」一句話相勸，「做不成生意，能做朋友嘛」！蔡志堅認為，港人有時就係太功利短視，令科技發展停滯不前。
馬斯克晒首部Model 3
美國電動車大廠Tesla平價版Model 3嘅第一架車終於出貨啦！收貨人係創辦人兼老闆馬斯克，不過聽聞原來係公司董事艾芬普雷斯轉讓畀佢，當做佢46歲嘅生日禮物，馬斯克仲喺twitter狂晒自己架新車，各位等收貨嘅準車主唯有望梅止渴。
據馬斯克上載佢部黑色Model 3嘅相嚟睇，據聞車身外形同之前展出嘅概念車分別不大。雖然Tesla冇正式公佈過預售定單數目，但外國媒體話超過40萬架，如果每部收1000美元訂金，咁Tesla咪已經收咗近40億美元囉！
呢架盛惠35000美元嘅Model 3，正式出貨畀顧客嘅日子係呢個月28號，Tesla仲會舉行舞會，隆重慶祝頭30部車交貨，跟住落嚟8月同9月交貨量會加速，分別係100架同1500架，目標係到12月做到每月出廠兩萬架！
高瞻