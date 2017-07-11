﻿市場簡訊

—奧立仕控股（860）早前公佈收購日本電動車公司GLM CO. 85.5%股權，引入的新股東包括維港投資負責人周凱旋，市傳李嘉誠亦有參與投資。維港投資則表示不作評論。受消息帶動，奧立仕控股股價昨復牌後急升16.67%，收市報1.19元。







—半導體零件設計商太睿國際（1010）公佈，獲佟亮及朱永宜提出收購，每股現金1.8元，較上月19日（即最後交易日）收市價每股1.7元溢價約5.88%，總收購作價約6.058億元，佟亮及朱永宜向大股東收購公司53.96%。佟亮自2014年7月起持有華融國際金融（993）約5.13%。







—手機淘寶資深總監蔣凡在杭州記者會上表示，淘寶用戶增長迅速，截至昨日，按年增長30%；又指目前每日有1.9億人瀏覽淘寶，平均用20分鐘，這些顧客未必要在淘寶購物，而是將此平台當成一個社區。另外，美國矽谷公司Stripe公佈，與阿里巴巴旗下的支付寶與騰訊（700）旗下的微信支付達成全球合作協議，令到網上商戶可利用其平台，收取來自中國消費者支付的款項，有關合作在星期日起生效。







—證監會與法國金融市場管理局昨天簽署法國與香港之間的基金互認安排諒解備忘錄，允許合資格的香港公募基金和法國的UCITS基金，透過簡化的審核程序，在對方市場向零售投資者銷售。







—手機網站ePrice引消息指原先帶起平價月費計劃的香港寬頻（1310）為止蝕，很大機會從7月17日起將現有的78元5GB 21M計劃及138元6GB全速數據計劃同加10元，加幅達13%。網站預料其他網絡商亦會跟隨之加價，劈價戰走近尾聲。







—中信銀行（國際）首席經濟師兼研究部總經理廖群認為，人民幣長遠仍會貶值，今年底將跌至6.9兌1美元，未來兩年將累計再貶4%；又料美國將再加息3次，屆時香港亦會加息，並對本港樓市造成影響。



廖群解釋，人民幣難扭轉長遠貶值趨勢，主要因為預期美國聯儲局將會進一步加息，有助刺激美元持續升值，估計未來兩年人民幣將每年再貶值2%。他估計，美聯儲未來要再加息三次，並視乎資金流動性，屆時香港銀行或會上調最優惠利率（P），繼而影響本港樓市。但長遠而言，由於香港樓市供不應求，相信仍要靠政府出「辣招」來穩定樓價。



套息交易持續，導致港匯偏軟，昨午進一步轉弱，最低見7.8142水平，再創17個月低位 。截至本港時間晚上8時半，港匯報7.8134。







—花旗香港力谷入場門檻要150萬元資產的Citigold高檔戶口服務，該行零售銀行業務主管林智剛表示，今年首5個月，該行Citigold客戶人數按年增加9%，預計全年增幅勝前兩年，可達13%以上；又指內地資本管制未有影響該行吸納內地高檔客。



林智剛表示，在Citigold客戶群中，離岸客佔30%至40%，其中一半為內地客。而本港客戶比例與內地客比例相若。他指，由於今年市況理想，加上該行將Citigold重新定位，為客戶制定全面財富策劃，故有望帶動下半年的客戶人數有更大的增長動力，並料全年的客戶數目及有關資產管理值將同步增長超過13%。2015年及2016年Citigold客戶人數分別上升13%及11%。