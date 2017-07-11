﻿涉資631億 連76間酒店 融創鯨吞萬達文旅項目

融創中國（1918）昨早在開市前主動申請停牌，「併購狂人」融創董事長孫宏斌再有大動作，公佈以近631.7億元人民幣，收購萬達多個文旅項目及酒店。受消息帶挈，在港上市的萬達酒店（169）股價瘋狂炒起，一度飆升1.5倍，收市仍升逾46%，成交1.56億元。對於股價抽升，萬達酒店指不悉股價及成交增加原因，更指該交易對其發展沒有實質影響。有分析認為，該交易對萬達集團的發展較正面，減持地產項目有利「回歸」A股上市，相反對融創未來發展或添不明朗因素。



萬達集團及融創昨早發表聯合公報，融創斥資631.7億元（人民幣，下同）收購萬達多家酒店及文旅項目，其中包括北京萬達嘉華及武漢萬達瑞華等76家酒店，作價近336億元，而萬達南昌及合肥等13個文旅項目91%股權，作價則逾295億元。



融創須承擔項目貸款



值得留意的是，融創須承擔所收購項目的現有貸款，雙方將於月底前簽訂詳細協議，酒店管理合約將會繼續，直至合約期屆滿。至於文旅項目的品牌、建設、營運管理及規劃內容則維持不變，兩間公司亦會在電影等多個領域進行戰略合作。



據內地《財新網》報道，萬達集團董事長王健林表示，交易完成後，計劃於年內清還大部份銀行貸款，屆時負債比率將會大幅下降，並指完成交易後兩年，租金收入將超越地產收入。報道又指，萬達減持地產項目有助集團回歸A股上市，原因是現時內地房地產的新股發行，幾近處於停滯狀態，故萬達不想被納入地產板塊。



料有助萬達回歸A股



報道引述孫宏斌表示，融創持有逾900億元現金，收購將會以內部現金支付，今年該集團售樓收入有望超越3000億元。根據融創2016年年報顯示，截至去年底，融創總負債2577.72億元，淨負債率121.5%；而在2015年同期，融創總負債960.89億元，淨負債率僅為75.9%。



融創去年至今已進行逾10宗收購，耗資逾1300億元，收購項目不只限於地產項目，今年初更動用150億元以白武士身份，拯救陷入財困的樂視。此外，市傳樂視本月中旬舉行的股東會，孫宏斌有機會正式執掌樂視網，出任集團董事長。



萬達酒店曾急升1.5倍



在港上市的萬達酒店受上述消息刺激，昨日股價一度炒高至1.46元，飆升1.5倍，其後升幅收窄，收報0.85元，升46.6%。但該公司指交易對其發展沒有實質影響。