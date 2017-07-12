﻿特朗普長子「通俄」惹震盪 早段挫百點 美股收市回穩

美股杜指早段曾跌129點，跌至21279點。國際油價在每桶44美元水位反覆，加上投資者觀望聯儲局耶倫周三出席眾議院的聽證，以及公司陸續出爐的次季業績，初段大市缺乏動力，其後有媒體報道指，美國總統特朗普兒子與俄羅斯之間的電郵內容，引發市場憂慮政局動盪。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21409點，升0.55點；納斯達克指數收報6195點，升18點。滙控（005）美國預託證價格報74.82港元，較香港收市價跌0.23港元；中移動（941）美國預託證價格報81.07港元，較香港收市價升0.07港元。



《紐約時報》周二頭版報道，與俄羅斯政府關係密切的律師去年與美國總統特朗普兒子之間電郵內容，稱俄方希望提供不利希拉莉的材料，協助其父親競選。消息引發市場憂慮，拖累美股早段下跌。



百事業績勝預期



另外，美國汽水及零食製造商百事可樂（Pepsi Co）公佈，截至6月17日的第二季度，純利按年增5%，至21.1億美元（約165億港元），折合每股賺1.46美元；同期營業額按年升2%，報157.1億美元，兩者均高過市場預測。但消息後，百事股價初段偏軟，曾跌1.77%，見112.25美元。



紐約八月期油反覆向上，到美市早段回升0.79%，見每桶44.75美元。倫敦現貨金價大部份時間走軟，曾跌6.15美元，相當於0.15%，見每盎司1208.27美元。



港股方面，中共「十九大」臨近，市場憧憬內地銀行將受惠於內地經濟向好，加上獲大摩唱好，內銀股落鑊炒上，建行（939）昨日升逾4%，工行（1398）亦升3%；加上騰訊（700）及友邦（1299）力撐，推動恒指一度爆升逾400點，全日升377點，恒指收報25877點，成交逾880億元。



國企指數收報10416點，上漲201點，成交880億元。內地股市微跌，滬指跌0.3%，報3203點，深成指跌0.36%，報10467點。



英倘硬脫歐 滙控千職位遷法



近期強勢的滙控（005），曾升至75.9元，創27個月新高，收市報75.05元，突破75元關口。外電報道，滙控行政總裁歐智華昨日出席巴黎一個會議期間，確認一旦英國實行「硬脫歐」，便會轉移1000個職位到巴黎，他並稱法國政府新近公佈的勞工市場和經濟改革會帶來正面效果。歐智華表示，若英國硬脫歐，屆時在英國的4.3萬個職位中會有約1000個的活動不合法規。