﻿貸款予融創購資產 萬達賣家變債主 或加快轉型鋪路「回歸」

融創中國（1918）昨日復牌，同時公佈收購萬達資產的細節，最值得留意的是萬達由賣家變債主，向融創提供近300億元人民幣貸款。對於萬達為何要借錢給融創來收購自己的資產，有市場人士猜測，可能是萬達要加快轉型，為回歸A股上市鋪路。亦有分析指出，早前銀監要求排查萬達等民企，因而令萬達減持資產。市場預期，內房企業的併購潮將會陸續有來。



融創股價昨日急升13.65%，收報16.82元，成交增至21億元。耀才證券研究部總監植耀輝表示，股價急升相信與北水有關，從市場反應來看，投資者對是次交易呈正面態度。截至7月10日，經港股通買融創高達9億股，佔已發行股數23.76%。



融創股價升逾13%



融創中國以631.7億元（人民幣，下同）鯨吞萬達商業13個文旅項目和76間酒店。是次收購作價將分4筆支付，首三筆款項近336億元，第4筆款項約296億元（即作價47%），將由萬達通過指定銀行向融創發放三年期貸款支付，利率為銀行三年期貸款基準利率。



融創表示，與萬達合作的13個文化旅遊項目，可售面積佔總建築面積84%，有逾4900萬平方米，可打造更具市場競爭力的產品。若果交易完成後，集團土地儲備將超越萬科至逾1億平方米，僅次於恒大（3333）及碧桂園（2007）。



13個文旅項目的管理成本及貸款亦由融創承擔，每個文旅項目每年向萬達支付5000萬元的管理諮詢費，合同期限為20年，即萬達每年從融創手中獲得6.5億元的諮詢費，惟公告並未提及貸款的具體金額。



財務狀況受關注



截至去年底止，融創淨負債率達121%，有分析員估計，融創將取代恒大，成為負債最高的內地房企。大行亦關注融創財務狀況，花旗表示，市場短期內最關注融創的財務狀況，及現金流變得緊張，酒店業務也可能拖累回報率。雖然有不明朗因素，但收購本身屬合理，仍有機會在中長期為融創添加價值。



大摩：未來15日跑贏同行



摩根士丹利認為，今次是一宗好交易，除了有助融創增加土地儲備之外，亦可提升每股資產淨值，預測未來15日股價將跑贏其他內房股，維持融創增持的評級，目標價看18.5港元。瑞信則關注融創負債水平，維持「跑輸大市」評級。