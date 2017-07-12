﻿合寶豐年延遲上市 椰豐東光化工報

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再有新股觸礁。原定今日創板掛牌的內地充氣產品企業合寶豐年（8406），昨日突宣佈延後公佈招股結果，其股份雖已屬全公開發售，但其通告仍以「為使公司及包銷商確保證券有一個開放的市場公開市場」而決定延遲上市。至於昨日兩隻主板上市的新股椰豐集團（1695）及東光化工（1702）則同造好。



合寶豐年公告指，為使公司及包銷商確保證券有一個開放的市場，加上因應監管機構就創業板上市規則第11.23條的規定作出查詢，該公司決定將最終發售價、公開發售的申請水平，以及分配發售股份的基準的公告延至較後日期。公告又聲明，該公司會盡快公佈上市時間表，並表示依然有決心日後進行公開發售及股份上市。



宏高證券投資經理梁杰文指出，即使公開發售，包銷商仍有酌情權在中籤率上作出分配，若大手申請者被分得多手，股份仍有機會集中於某些投資者手上。他並指，公告內容並無披露在全公開發售情況下仍被監管機構查詢的背後原因，以純推測而言，估計可能是中籤率分配出問題，而證監會正給予該公司「第二次機會」將股份再分過，因而延後上市。



椰豐每手帳面賺3800元



根據上市規則第11.23條訂明，「尋求上市的證券，必須有一個公開市場」，而公眾持股部份必須由最少100名公眾人士持有。



至於昨日兩隻主板上市的新股則齊齊炒上，椰豐集團 （1695）首日收報1.24元，較招股價高1.58倍，每手5000股，不計手續費賺3800元，亦是今年全配售股份第二大升幅。東光化工（1702）收報1.6元，較招股價升51%，每手4000股帳面賺2160元。



外電報道，由馬雲、馬化騰及馬明哲聯合投資的眾安保險，來港上市，集資約15億美元（約117億港元）。



今日首日掛牌股份包括超購逾7倍的UTS（6113）、近38倍的恒智（8405 ）及僅8%的訓修實業（1962），當中UTS暗盤收報1.73元，較招股價升逾25%，每手賺約690元。