﻿新銳持康健股份「見紅」

公告指，虧損主要是由於上半年港股市場波動，導致期內錄得可供出售投資的減值虧損約6540萬元，當中涉及康健國際（3886）的投資減值虧損達6280萬元。
截至6月底，該公司持有1.2億股康健股份，相當於後者已發行股份約1.6%。
中學文憑試（DSE）今日放榜，逾六萬一千六百名考生中，約二萬零八百名日校考生考獲「三三二二二」以上成績，取得八間大學的入場券，但八大學位僅得一萬五千多個，平均每一點四名考生爭奪一個大學學位，最後約有五...
2017-07-12
患末期肝癌的諾貝爾和平獎得主劉曉波仍在瀋陽留醫，院方昨通報指劉出現腹腔感染和感染性休克情況，院方正在積極搶救中。劉曉波的代表律師前晚指，已準備好醫療專機，若中方放行可隨時接劉出國治療，德國外交部較早前透露已跟中方接連就劉離開中國進行討論，外交部發言人耿爽昨重申，反對任何國家利用所謂個案干涉中國內政。 瀋陽市中國醫科大學附屬第一醫院昨在網站通報劉曉波的最新病況，指他出現腹腔感染、腹膜炎、感染性休克和器官功能不全，院方仍在積極搶救，已於前日開始持續性腎臟替代治療（CRRT），昨繼續加強抗感染治療和器官功能支持治療。 劉曉波的國際代表律師Jared Genser前晚發聲明...
2017-07-12
英國外交部和旅行社協會Abta合作製作一段宣傳短片，教導民眾前往外地旅行時，萬一遇上恐怖襲擊應如何自保。影片模擬在一間酒店內遇上暴力事故，遭受槍火襲擊時，應緊記「保命三招」，即是「逃跑」、「躲藏」及「在安全的情況下報警」（run, hide, tell）。 影片長約四分鐘，講述一旦聽到槍聲時，應立刻逃跑，不要管隨身物品，且必須堅持叫周邊的人也一起跟着跑，不要因別人有所遲疑而不行動，但也要注意逃跑路徑是否安全，不要誤闖攻擊範圍。 若沒有安全逃跑路徑便要躲藏，或兇徒已在附近，應選擇有堅固遮蔽物的地方匿藏，例如酒店客房或儲物室，把自己鎖在房內，並利用周邊物品在門口築起屏障...
2017-07-12
何文田屬九龍豪宅地段，是次介紹君頤峰位於京士柏山，位處半山，視野更為開揚。以下這個推介的君頤峰單位，實用面積1321方呎，採用3房2廳連1套房間隔，對正京士柏運動場，是市區難得的遼闊景致。 坐...
2017-07-12
美股杜指早段曾跌129點，跌至21279點。國際油價在每桶44美元水位反覆，加上投資者觀望聯儲局耶倫周三出席眾議院的聽證，以及公司陸續出爐的次季業績，初段大市缺乏動力，其後有媒體報道指，美國總統特朗普兒子與俄羅斯之間的電郵內容，引發市場憂慮政局動盪。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21409點，升0.55點；納斯達克指數收報6195點，升18點。滙控（005）美國預託證價格報74.82港元，較香港收市價跌0.23港元；中移動（941）美國預託證價格報81.07港元，較香港收市價升0.07港元。 《紐約時報》周二頭版報道，與俄羅斯政府關係密切的律師去年與美國總統特朗普...
2017-07-12
今屆美洲金盃東道主美國賽前揚言以冠軍為目標，可惜在B組首輪就被巴拿馬迫和1:1失威。眾將矢言痛定思痛，周三次輪勢大炒弱旅馬提尼克出氣，讓球主客和讓一球「主勝」值博。（香港時間明早9:00開賽） 美國過去曾五次贏走美洲金盃，但今屆首戰即遇滑鐵盧，餘下賽程再無失分空間，隊長艾真度比杜亞勉勵隊友要痛定思痛︰「經過首戰失望的賽果，己隊已馬上把目光放到今仗身上，並要打出應有的風格。再者，我軍陣中擁有如基連阿哥斯達、達斯麥卡地等具實力，但國家隊資歷尚淺的球員，他們在上仗都展示出無比拼勁，相信今仗亦會為國家全力以赴。」 至於馬提尼克首輪雖然2:0輕取尼加拉瓜，但對手實力平庸。該隊...
2017-07-12
手提吸塵機已是很多家庭必備電器，但傳統「T」字形設計的吸頭，未能清潔家中的狹縫位置，要靠外加一條扁形吸管，才可勉強清潔上述陳年污垢。Panasonic新推出的IT扭擰無線吸塵機，其吸頭除可以傳統「T」...
2017-07-12
上月31歲生日嘅幸福人妻吳雨霏（Kary），日前同老公洪立熙（Brain）去咗美國甜蜜遊，人妻仲不時在ig貼靚相，恍如花生騷！上周六（8日），小夫妻回港無耐又穿情侶裝做連體嬰去中環ifc拍拖睇戲。其後...
2017-07-12
香港教育基建完善，政府資助八所大學、私立大學、社區學院、職訓機構等，各有特色，課程選擇，琳瑯滿目，現今講「一試定生死」，已經非常落後，公開試只是一次機會，讓考生好好地自我評估，認清自己的能力和志向，規劃繼續升學之路。 文憑試今天放榜，今年二萬零八百多名日校考生，考獲符合入讀八所資助大學最低門檻「三三二二二」的成績，（即中、英文三級；數學、通識及一選修科二級）。不過，資助學士學位只有約一萬五千個，意味有約五千八百人未能跨進八大資助大學校門，但這批考生絕對不是「失敗者」，因為只要立定志向，一定能夠找到適合的學科，繼續奮鬥，不似早年的會考，如果成績不好，大多數人要投身社會工作，因...
2017-07-12
今季尚餘一夜一日兩次賽馬，周日沙田便正式煞科。由於蔡約翰的頭馬數字已大幅拋離，肯定蟬聯冠軍練馬師，不會再發生四年前谷中煞科葉楚航憑尾場「勁飛翔」之勝才得以登極的戲劇情節。 本季最後兩次賽馬的主...
2017-07-12