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﻿新銳持康健股份「見紅」

2017-07-12 列印
　　被David Webb列入50隻不宜持有港股之一的新銳醫藥（6108），昨日發盈警，預期截至6月底止中期虧損按年將大幅增加，去年同期虧損44萬元。

　　公告指，虧損主要是由於上半年港股市場波動，導致期內錄得可供出售投資的減值虧損約6540萬元，當中涉及康健國際（3886）的投資減值虧損達6280萬元。

　　截至6月底，該公司持有1.2億股康健股份，相當於後者已發行股份約1.6%。
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