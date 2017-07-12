﻿收購雅士利時機差 蒙牛有信心明年扭虧

蒙牛乳業（2319）去年業績受旗下奶粉平台雅士利（1230）拖累，上任總裁一職僅約9個月的盧敏放表示，收購雅士利的策略正確，只是時機錯誤，現正推動母嬰及電商等創新渠道銷售，高端市場佈局及資產處理等調整，有信心明年能扭虧為盈，今年目標為減虧。下一步將繼續加強與海外品牌包括代工方面的合作，內地則以去產能為主，希望把奶粉業務佔集團的收入，由目前約4%，提升至達能及雀巢等國際大型乳企般的7至8%水平。



雅士利總裁盧敏放在內蒙古接受訪問時表示，上半年整體業務表現達預期，毛利率也有上升，並仍維持全年收入有高單位數增長目標，但料已發盈警的現代牧業（1117）將為下半年業績帶來壓力。



對於國產奶粉信心問題，他表示，消費者偏好進口就會先做進口，不一定要執着於國產，目前沒有奶粉方面的新收購計劃，但會留意其他收購機會，條件是市場定位為高端，產品講究新鮮及健康如酸奶，以及比較營養，能夠適用於兒童及老年。