﻿IFC外望——樂視拖糧 超級手機「下架」

陷入財務危機的樂視壞消息不絕於耳，不但再次拖欠員工工資、樂視手機業務呈休克狀態；連被視為賈躍亭最後一根稻草的樂視汽車也出現變數，位於美國的工廠宣告停建。樂視商城目前所有手機產品均處於無法購買或下架狀態。官網上超級手機按鍵處顯示「無貨」、「暫時售完」等字樣，而酷派手機亦處於下架狀態。樂視手機公關部稱，樂視商城目前是因為自身原因導致手機產品處於缺貨狀態，並非停售，又指樂視手機產品在京東等第三方渠道仍處於正常銷售狀態。



賈躍亭個人投資的新能源汽車公司法拉第，未來終止在內華達州的建廠計劃，為FF 91能否如期交付再添變數。賈躍亭原本預計投資10億美元於該地興建生產FF 91的工廠，計劃因財困而擱淺。法拉第未來表示會將生產基地轉移別處，卻無提供新廠址的更多資料。



友邦推「三高」危疾醫療保



友邦推出全新「多重智保」危疾保障方案，承保範圍包括良性病變保障，先天性疾病兒童保障及家庭保障。友邦香港及澳門業務策略及市場策劃總經理謝佩蘭指出，由於香港於2008至2014年患有高血壓、高血糖、高膽固醇人士上升逾40%。今年第四季會推出針對為患有高血壓、高膽固醇及高血糖人士而設的危疾及醫療保障計畫，糖尿病血糖指數高達指標10的病人亦有機會受保。



「多重智保」新產品提供三種良性病變保障，包括良性乳房病變、子宮肌瘤和前列腺特異抗原濃度上升。謝佩蘭解釋，這類病變有治瘉機會、可受控及不會惡化，而其他病變則較難透過控制而痊瘉。良性病變保障為於投保時已患有特定良性病變的受保人提供保障。當中危疾保障針對患有受保良性病變器官所發生之癌症，於首年起提供20%原有保額，由第2至第6個保單年度期間再度評估，而賠償金額則視乎投保年期和病變情況而定，可獲100%原有保額最多合共3次的癌症賠償。



高瞻