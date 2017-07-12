﻿市場簡訊

—騰訊控股（700）在馬來西亞申請微信支付牌照，踏出邁向海外的第一步。若申請獲批，馬來西亞用戶將可以把他們當地的銀行帳戶與微信支付綁定，以馬幣對商品和服務進行付款。微信支付海外業務負責人殷潔表示，選擇馬來西亞是因為當地有龐大的華人群體。







—德昌電機（179）發公告，截至今年6月底日止季度業績，營業額為7.53億美元，對比去年同季度之營業額的6.86億美元，按年上升約9.77%。未計入貨幣效應及收購艾默林及漢拿世特科之影響，營業額上升約6%至7.06億美元。







—安寧控股（128）公佈，預期今年上半年之虧損按年大幅減少逾六成，去年同期虧損為2620.2萬元，每股虧損1.59仙。該公司解釋，預料虧損大減主要由於時裝零售業務虧損有所減少，因結束中國業務及表現不理想之香港店舖，加上同店銷售總額輕微增加，以及額外存貨銷售所致。此外，亦由於金融工具投資帶來收益淨額增加。







—五礦地產（230）宣佈，在南京市的土地拍賣中，以106.5億元（人民幣、下同）獲得南京江浦區及河西區兩塊住宅用地，合共最高可建樓面面積約37.7萬平方米。其中江浦地皮以約41.5億元獲得，最高可建樓面面積約20.84萬平方米。河西地皮與葛洲壩房地產開發以約65億元共同競得，最高可建樓面面積約16.9萬平方米。







—新天綠色能源（00956）發盈喜，預期截至6月底止，中期盈利按年增長約60%以上，至於去年同期則錄得淨利潤3.53億元人民幣。淨利潤增加，主要因為風電場運營容量增加，導致售電量提升。







—偉能（1608）發盈喜，預期截至今年6月底止6個月溢利按年增加多於1.5倍，溢利大增主要由於IBO分部的收益按年大幅增長、整體毛利率上升。







—港通（032）發盈喜，預料今年上半年股東應佔溢利按年大升逾3倍，去年同期溢利為1.23億元，每股盈利33仙。







—金界控股（3918）旗下柬埔寨賭場Naga 2有望在今年10月試業，集團首席營銷官倪維業預期，項目需要6至12個月營運時間才具備盈利能力。集團另一個位於於俄羅斯海參崴的賭場項目，因挖掘工程發現古跡而延誤，預計需延至2019年才開幕，並增加100萬美元額外開支。







—台泥國際（1136）公佈，截至今年3月底止，首季盈利8369萬元，每股盈利1.42仙。去年同期則虧損1.52億元。收益26.54億元，按年上升29.1%。







—麗珠醫藥（1513）發盈喜，預期截至今年6月底止，中期盈利介乎4.91億元（人民幣、下同）至5.32億元，按年增長20%至30%，每股盈利1.15元至1.25元。







—小米高級副總裁王翔表示，公司計劃未來三年在全球開設2000家新店。這些新店有一半將開設於海外，另一半則在中國。雖然開設更多實體店表面上背離了小米的電子商務戰略，但王翔認為必須為用戶創造線上到線下的無縫體驗。