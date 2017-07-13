﻿恒指ADR大升365點 儲局緩慢加息 杜指再破頂

美國聯儲局主席耶倫強調，儘管美國通脹持續低企，但在當前就業增長強勁等利好因素下，聯儲局仍會循序漸進加息，並會於年底前開始「縮表」。受耶倫承諾緩慢加息刺激，杜指早段曾大升172點，升至21580點，刷新紀錄高位，今晨四時收報21532點，升123點



受耶倫重申將緩慢加息刺激，美股三大指數造好，其中杜指曾漲172點，刷新日內紀錄高位，標普指數亦一度攀近紀錄高位。至今晨四時，杜指收報21532點，升123點；納斯達克指數報6261點，升67點；標普500指數收報2443點，升17點。滙控（005）美國預託證價格報75.22港元，較香港收市價升0.52港元；中移動（941）美國預託證價格報81.47港元，較香港收市價升0.77港元。港股ADR報26409點，升365點。



耶倫指通脹仍低



耶倫昨日出席國會眾議院金融服務委員會的貨幣政策聽證會時表示，美國經濟在今年初經歷疲軟增長後，呈現溫和擴張。當前經濟的連串利好因素，包括就業職位強勁增長、家庭財富和消費者支出持續上升、企業投資增加等，都有助推動未來整體經濟增長；而外圍經濟加快擴張，亦為美國的製造業生產和出口提供重要支持。



對於困擾美國經濟不明朗因素，耶倫形容通脹和財政政策為主要陰霾。她指出，目前仍然低於官方目標的通脹率，到底何時可以回升以及回升速度如何，仍是未知之數；但強調近期通脹放緩僅受臨時因素影響，而儲局會密切監察通脹形勢發展。



科恩掌儲局呼聲高



耶倫昨日未有就儲局未來加息進程發出啟示，只表示，美國經濟未來數年仍可望溫和增長，儲局期內仍會繼續溫和調整貨幣政策立場，包括循序漸進地加息，以及在今年內開始收縮資產負債表。市場目前猜測聯儲局會在12月再加一次，而此前會在9月份著手「縮表」。



另外，外電引述消息人士報道，特朗普提名耶倫明年連任儲局主席的機會已愈來愈低，此一寶座可能會是高盛前行政總裁、現任白宮國家經濟委員會主席科恩（Gary Cohn）囊中之物，「只要他點頭，就會獲得任命」。



消息人士說，科恩若獲提名，相信參議院內的共和黨人多數不會阻撓。他們又表示，儲局主席對全球經濟以及華爾街舉足輕重，相信科恩不會拒絕。假如科恩出掌儲局，他將是卡特時代以來，首位非經濟學家出身的聯儲局主席。科恩曾質疑儲局學術味重「不貼地」，他出掌儲局可能令當局的決策作風大變。



加拿大央行昨公佈議息結果，一如預期加息0.25厘，把基準利率由0.5厘上調至0.75厘。