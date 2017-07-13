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﻿任總料縮表步伐不急

2017-07-13 列印
  行政會議成員、金管局前總裁任志剛認為，聯儲局縮減資產負債表，對金融市場或有很大影響，故料縮表行動不會太急速。任志剛相信，美國的貨幣政策回復正常需要一段時間，整個程序亦須謹慎進行。對於市場預測聯儲局將在9月公佈縮表計劃，他說，大家應從宏觀角度分析。至於美國加息及縮表對香港的影響，香港須留意美國有關舉動對資產價格、供樓利息開支方面會否造成影響。他認為，美國加息不會令港美利率有太大差距，因為當套息活動增加時，會令港元匯率轉弱，當港匯觸及7.85弱方兌換保證價時，便會出現金管局沽美元買港元情況。

　　至於美國縮表會否加速資金流出亞洲，任志剛指，國際貨幣及金融市場都很混亂，是不容易揣測和估計，大家應留意風險所在。
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