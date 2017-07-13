﻿天貓要求網店「歸隊」 阿里騰訊電商起硝煙 京東唯品會聯手抵制

內地媒體消息稱，阿里巴巴旗下天貓要求多家服飾類大商家以「獨家合作」為名，關閉在其他電商平台的網店，包括唯品會以及騰訊持股21%的京東等。京東與唯品會發表聯合聲明，表示將聯手抵制二選一行為，並稱某電商平台濫用市場優勢地位壓逼商家，涉嫌違反《反不正當競爭法》。



報道稱，有商家估算，若果只與天貓獨家合作，將會損失至少30%的銷售額，但如果不合作，在天貓平台上的銷售又極有可能受到影響。



對於簽訂協議後面臨的潛在損失，天貓方面並沒有明確承諾給予經濟補償，雖然天貓稱將在各優惠活動中對獨家合作商家提供支持，主要包括流量傾斜及會場位置靠前等，但相關支持較難以以量化評估。



商家指不合理暫觀望



多數商家認為天貓要求不合理，有違商家意願，絕大多數商家目前處於觀望狀態，並未決定是否關停其他平台上的店舖。商家並透露，若果最後不按要求關閉，可能在天貓上面臨搜尋降權，以及不能參加平台促銷活動等被動局面，這也將導致企業正常經營活動受較大影響。



上述報道發佈之後，京東與唯品會發表聯合聲明，指二選一舉措嚴重侵害商家的自主經營權和消費者的選擇權，扼殺了公平競爭的市場環境。《騰訊科技》並引述接近京東和唯品會的人士透露，對於極小部份為了追求短期利益而違約退出京東和唯品會任何一方的商家，京東和唯品會都將視其為同時放棄兩家平台。



有內地律師也指出，阿里巴巴此舉涉嫌違反《反不正當競爭法》第12條規定，即經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平及誠實信用原則，遵守公認的商業道德。



融創發百億債未獲放行



另外，融創中國（1918）日前「蛇吞象」以725億元收購萬達集團旗下旅遊項目和酒店，當中有近300億元要靠貸款付款。惟上交所公佈，融創早前有意發行的100億元人民幣公司債被否決，該集團的融資能力備受關注。



融創有意發行的100億元人民幣公司債，承銷商及管理者為中信建投和國泰君安，惟遭到上交所終止發行。



評級機構標準普爾指出，將融創中國「B+」長期企業信貸評級及「cnBB-」長期大中華區評級列入負面觀察名單中。標普解釋，列入負面觀察名單主要反映融創中國，進行大量土地收購及擴展非核心業務後，其財務槓桿將進一步轉差，而標普早前預測在強勁銷售增長及土地收購支持下，融創中國今年的財務槓桿原本可望溫和改善。另外，惠譽將融創中國長期本外幣發行人違約評級（IDR）由「BB」降至「BB-」，評級亦被列入負面觀察名單。