﻿內地新貸勝預期 M2增長創新低

6月份廣義貨幣（M2）餘額按年增長9.4%，低於預期的9.5%，增速並創歷史新低，為連續第5個月放緩。人民銀行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘表示，對M2增速放緩要客觀看待，下一步將堅持穩健中性的貨幣政策，維護流動性基本穩定，實現貨幣信貸和社會融資規模平穩增長。
M2放緩或成新常態
他指出，只要實體經濟的合理融資需求得到滿足，M2增速放緩可能是新常態，市場不必過度解讀。金融對實體經濟的支持力度是穩固的，沒有減少，貨幣政策操作注重預調和微調，金融監管協調有所加強，金融部門適當地把握了去槓桿的節奏。6月數據具有基數效應，拉低M2增速約0.15個 百分點。
人行數據並顯示，6月狹義貨幣（M1）餘額按年增長15%，低於預期及上月的15.9%及17%，流動中貨幣（M0）餘額按年增長6.6%，低於預期及上月的6.8%及7.3%。
社會融資規模為1.78萬億元，6月尾社會融資規模存量為166.92萬億元。
上半年人民幣貸款增加7.97萬億元，按年增加4362億元，當中住戶部門貸款增加3.77萬億元，短期貸款增加9527億元，中長期貸款增加2.82萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加4.43萬億元，短期貸款增加1.64萬億元，中長期貸款增加4.21萬億元，票據融資減少1.59萬億元；非銀行業金融機構貸款減少2487億元。