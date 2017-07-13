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﻿螞蟻金服傳再提購速匯金

2017-07-13 列印
　　路透社引消息人士指，阿里巴巴旗下螞蟻金服再次出手，向美國外國投資委員會（CFIUS）提交收購國際快速匯款公司速匯金的計劃。CFIUS專門審查外國企業在美國的重大投資會否對國家安全造成影響。此前螞蟻金服及速匯金未能在CFIUS給予的最長75天時間內通過審查，重新提交計劃後，兩間公司可另外獲得75天時間完成國家安全審核。螞蟻金服方面就CFIUS的流程不予置評，但會繼續配合各監管機關，致力於年底前完成交易。

        另外，螞蟻金服未來一年將投資30億人民幣，以推動無現金社會的發展。
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