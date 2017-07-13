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﻿樂視網遭中證監中銀監調查

2017-07-13 列印
　　樂視近期負面消息不斷，外電引消息指，中證監及中銀監介入調查。中證監正收集樂視網的資料，當中包括樂視網的財務數據、公司陳述、訊息披露等，而中銀監也在跟進銀行和信託公司對樂視的貸款情況以及潛在風險。

　　央視財經節目以「樂視網，是創業失敗還是涉嫌欺詐？」為題，質疑樂視網是「帶病上市」，又指該公司涉嫌誇大業績及財務造假。節目引述證券分析師對樂視2014年業績的質疑，認為業績嚴重灌水，並誇大電視和手機定單，核心業務虧損，而且高度依賴融資。另外，美國電視製造商VIZIO向樂視提出訴訟，要求樂視支付收購交易失敗後的1億美元「分手費」，另加懲罰性賠償。
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