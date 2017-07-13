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﻿歐化國際擬上主板 椰豐過山車倒跌四成

2017-07-13 列印
　　英皇系大股東楊受成旗下「歐化傢俬」所屬的歐化國際擬主板上市。歐化傢俬於1975年成立，主要從事傢俬零售業務，除「歐化傢俬」外，還擁有「雅豪傢俬」、「歐化寶」及「多眠樂」等品牌。集團於截至今年3月底的全年收入按年升6.8%至2.24億元，純利因一次性收益而急升35%至3014.5萬元。是次集資主要用以開設新店及推出新產品。

　　椰豐（1695）上市翌日高開1.26元，期後迅速飆升至1.73元全日高位及上市新高，惟中午收市前，股價倒跌逾5%，午後跌幅進一步擴大，收市報0.74，跌40%，但較招股價高54%。宏高證券投資經理梁杰文指，該股的異動波幅屬細型新股被短炒的慣性走勢，但形容波幅「誇張」，相信細價股災後部份散戶更缺乏信心。

　　另外，昨首日掛牌的UTS（6113）及恒智（8405）均高收，分別收報1.45元及0.88元，高招股價5%及22%。訓修（1962）首掛低收，報1.22元，低招股價26%。
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