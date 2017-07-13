﻿IFC外望——保監鄭慕智歎人才難求

保監局正式運作之後，終於有機會坐低同傳媒傾吓偈。開局16日，行政總裁梁志仁就呻忙足16日，話日日都要開會商討新局嘅工作。不過，佢就覺得保監局唔再屬於政府體系，靈活度比以前高。梁志仁本身係保險業監理專員，由政府借調至保監局，出任行政總監為期一年，任期過去就要再請人。保監局主席鄭慕智（圖左四）就話現時仲物色緊人選，又慨歎要搵一個對保險熟悉、有監管經驗、且具國際保險視野兼備嘅人才唔容易。



佢都好坦白講，始終資源有限，佢哋出嘅人工當然唔及商業機構。仲講笑話，相信肯入保監局工作嘅高級管理層都要「犧牲」，保監局唯有靠打動業界人士個心，吸引佢哋嚟應徵CEO之位！佢又指，保監局目前有180名員工，未來要增聘至300名。



至於黃竹坑嘅新辦公室，今年底就會裝修好，之後逐步搬入去，暫時仲用緊金鐘政府合署舊保監署嘅辦公室。鄭慕智就話，考慮到某啲地區租金太貴，不能長期落腳，黃竹坑都好方便，而且已有大型保險公司搬咗入去，希望保監局嘅加入，會有帶頭作用，令黃竹坑成為保險機構集中地。



另外，保監局執行董事（長期業務）許美瑩話，根據保險公司的數據顯示，內地人購買保險嘅保費收入正持續下降，但詳細數據需時分析，期望年底前交立法會。



東方海外闢謠 賣盤無受壓



早前東方海外（316）公佈遭中遠海控（1919）收購，有外國傳媒指，是中央施壓，前特首董建華家族才同意賣盤，惹來「高壓」疑雲。昨日東方海外非執董、董建華妹夫金樂琦出席活動後為此事解畫，強調事實並非如此。



金樂琦解釋，香港航運業正處於轉型階段，從前的20家大型航運企業，擁有全球80%運載力，而東方海外排名大約在中游位置。不過，近年由於行業不景氣，在多間企業併購整合之後，餘下的航運公司出路只有三種，包括成為超大型企業（即運力逾100萬個標準箱）、併購或者賣盤。



金樂琦說，東方海外有審視不同機會，而這次賣盤，從董家的角度來說，已經是最佳選擇，因此不能說是受北京施壓才促成交易。



至於董家成員日後會否繼續擔任管理層，他笑稱那是兩年後的事，東方海外與中遠海控早已有合作，收購後亦會帶來協同效應。



高瞻