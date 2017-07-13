﻿市場簡訊

—滙控（005）與瑞信就操縱利率訴訟達成和解，各罰1400萬美元（1.09億港元），但不承認有過失。數間退休基金及地方政府機構，早前入稟控告14間銀行，在2009至2012年期間操縱利率，導致它們投資的按揭證券等產品定價不當，引致損失。連同滙控和瑞銀，已有十間銀行就訴訟和解，合共支付約4億美元。







—澳洲新南威爾士州政府表示，在農民和環保人士反對在農業用地上採礦的壓力下，已同意支付2.62億澳元（約15.6億港元），購回中國神華（1088）在雪梨西北400公里（250英里）利物浦平原的51.4%勘探權。神華在聲明中表示，對新南威爾士州政府的舉動感到失望，稱該公司本應負責任地開採該地區，不過表示回購是可接受的財務結果。







—有報道引述消息人士透露，中信銀行（國際）正尋求在亞洲出售逾28億美元貸款債權。資料顯示，該行已列出51項貸款為待售，其中多數涉及到中國內地和香港的借款人。其中最大的一筆貸款是去年為中國化工收購瑞士農藥和種子集團先正達所提供127億美元融資的一部份，規模為6億美元。







—香港建設（190）公佈，以2100萬美元（約1.63億港元）收購中行集團25%股權。中行集團的主要業務是在天津物業發展項目的投資。收購完成後，中行集團將成為香港建設間接全資附屬公司。







—共享經濟（1178）公佈，按每股0.07元，配售最多9.89億股新股，集資淨額6700萬元。佔擴大後已發行股本約16.61%，配售價較收市價0.074元，折讓5.41%。



—中州證券（1375）公佈，擬出資5億元人民幣，參股設立河南資產管理公司。該資管公司的註冊資本擬定為50億元，中州證券出資佔項目一成。







—創美藥業（2289）斥資1.31億元人民幣，收購雅和（廣州）首飾位於廣州市南沙區東湧鎮瀝裕街33號的廠房及宿舍，並有意使用該等物業內的廠房，以及宿舍以改造成新的物流中心。該集團預計將有能力增加市場定位。







—味千（538）截至2017年6月底止3個月營運數據，香港同店銷售按年跌4.6%，中國同店銷售毛增長率（未扣除營業稅或增值稅）為按年增加4.2%，淨增長率（扣除增值稅）則按年1.6%。







—勝獅貨櫃（716）昨日公佈，控股股東太平船務於周二（11日）與銀行機構簽訂融資協議，質押其持有約9.93億股公司股份，佔已發行股本41.12%，予該等機構作為擔保。根據協議，太平船務需在20個月內簽署一份諒解備忘錄，用於出售全部或部份相關股份，總代價不低於1.8億美元現金或貸款人可接受的價值。







—隆成金融（1225）公佈，預期今年上半年按公平值計算，股本投資的未變現虧損為1.73億元，已變現虧損約3.3億元，即是合共約5億元。在已變現虧損之一，大部份來自早前出售中國集成（1027）股票而錄得重大虧損約2.54億元。







—光大國際 （257）預期，今年首6個月綜合收益及純利將按年升約60%及40%，主要由於期內工程項目進度加快，令收益大增。