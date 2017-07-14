﻿恒指四日進帳千點 全球「鴿」升 美股高位徘徊

美國聯儲局主席耶倫「放鴿」，令市場感到意外，美股杜指上周再創新高，連帶全球股市昨日亦升至紀錄新高，港股承接外圍升勢，恒指大升超過300點，創逾兩年新高，連升四個交易日，累漲千點。



美股在周三顯著造好後，昨日早段窄幅靠穩，截至今晨四時，杜指收市報21553點，升20點；納斯達克指數收市報6274點，升13點。滙控（005）美國預託證價格報75.52港元，較香港收市價升0.42港元；中移動（941）美國預託證價格報81.98港元，較香港收市價跌0.02港元。



歐法造好 韓股新高



環球股市昨日普遍造好，MSCI環球股市指數昨曾漲逾1%，刷新紀錄高位。泛歐Stoxx 600指數昨晚早段曾升0.59%，收市仍升0.32%，德國及法國股市分別上升0.12%及0.25%，惟英國富時指數則微跌0.05%。



亞股方面，南韓首爾KOSPI指數收市升0.74%，報2409點的紀錄高位，新加坡股市收市升幅超過1%，而東京日經指數則僅升0.01%，一定程度受日圓上漲影響。港股方面，恒指高開296點，最高曾升340點，高見26383點，再創逾兩年新高，其後升勢回順，早市升幅一度收窄至211點；午後恒指大部份時間處於26300點附近爭持，收報26346點，升302點，升幅相當於1.16%，大市成交額962億元。恒指本周已連升四日，累計升幅達1004點。



耶倫昨晚出席參議院銀行委員會的聽證期間表示，將以緩慢循序漸進的方式實行縮表，不希望縮表太快，可能扭曲金融市場。她又謂，非常關注通脹持續低於儲局的2%目標，但指該目標是相對水平，而非上限，意味可根據經濟情況作出調整。



《褐皮書》顯示通脹續溫和



美國新出爐的6月生產價格指數按月升0.1%；撇除食品及能源項目後的核心指數按月升0.1%。按年計，兩項指數分別升2%和1.9%，反映通脹仍相當溫和。此外，美國截至7月8日一周的首次申領失業救濟人數按周減少3000人，至24.7萬人，高於分析師預測的24.5萬人。波動較小的四周失業人數為24.575萬人。至於截至7月1日的持續申領失業救濟人數，則減少2萬人，至194.5萬人。



此外，儲局發表的《褐皮書》顯示，過去個半月來零售物價「持平至輕微」上升，整體經濟則「輕微至緩慢」擴張。