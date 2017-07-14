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﻿藍巨系資本垂涎樂視資產

2017-07-14 列印
　　財困的樂視旗下資產或再吸引內地其他投資者興趣「執平貨」，內媒報道，早前接手樂視打車業務「易到」的藍巨系資本，對樂視音樂的控股將近完成，並會接洽更多樂視非上市體系公司的股權轉讓。

　　內地報道，樂視若干資產將由藍巨系資本接手。藍巨投資創始合夥人、總裁溫曉東及其操盤的資本正與樂視相關方接觸，籌劃接盤屬樂視非上市公司體系的資產，而目前其對樂視音樂的控股已接近完成。賈躍亭及其控制的樂視控股等非上市體系公司，仍在與藍巨系醞釀更多股權資產的轉售，包括樂視控股持有的樂視雲股份、樂視金融等。

　　另外，NowTV表示，所有英超播放安排一切如常，沒有收到樂視體育通知就英超的播放安排出現任何問題。
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