﻿幾盡押持股融巨資 海航強調無被追債 傳涉資高達1872億

中資企業近年在海外積極併購，當中高價來港搶地的海航集團，聲稱自己資金實力雄厚，但據外電報道指，海航幾乎將全數持有的上市公司股份抵押，包括德銀等15間公司，以取得資金投資，涉及金額達240億美元（約1872億港元）。海航回應承認有抵押股份，因認為該批股份仍有上升空間，但強調未被債權人追數。



據外電報道指出，海航抵押的上市公司股份中，最少11間被抵押的比例高達持股的90%或以上。當中希爾頓集團及德銀所有持股，分別涉及75億及39億美元，海航基礎及渤海金控約90%的持股也被抵押。除此之外，也抵押了大量非上市資產，價值達數十億美元，包括土地、飛機、度假村及高爾夫球場等，就連母公司海航集團也有17%股權被押。



抵押大量非上市資產



事實上，將股權抵押貸款是中資公司慣常的財技，也合乎法規，整個中國股票市場大約一成股票已被抵押。不過，若被押股份價格持續下跌，海航便有機會被債權人追收貸款或要求額外擔保的風險，到時公司或會被逼售股還債。



海航方面回應指，抵押股份並不是唯一的資金來源，強調公司業務運營、資產質量及現金流量，都允許追求一系列的融資方案，包括發行債券。海航並稱，雖然價格波動可能促使貸款人要求額外擔保，但當股價回升抵押品就可以歸還予海航。



海航又指出，目前大部份抵押股份，都沒有被要求額外擔保，而這種情況是罕見的，因為大部份股票在價位達到頂峰之前，就已經被抵押。該公司並強調，每次抵押之前，都有諮詢過財務顧問的意見。



高槓桿問題惹關注



海航大比例押股以不斷收購擴張，高槓桿問題引人關注。安本資產管理的分析師Carol Yuan明言，關注海航在多個業務上的槓桿情況，故安本完全沒有沾手投資海航的任何產品。



今年以來在中港上市的海航系股份走勢疲弱，市值共蒸發近20億美元（約156億港元），而被海航入股的部份上市公司，包括瑞士國際空港等，也因海航的高槓桿而被評級機構降級。



上月市場並流傳疑似工行（1398）的內部電郵，指當局要求全面排查銀行在海航、安邦、萬達、復星，以及浙江羅森內里投資公司的投資及借款情况。有內地傳媒指，這是由於擔心海外併購風險，以致監管當局有所行動。