﻿證監嚴打老千新股 直接去信否決申請

證監會手執法例賦予權力的「尚方寶劍」，提出新監管取態要走在更前，採取「實時監管」，在上市審批及監管程序上，會及早介入嚴重個案，遏止上市公司出現股權過度集中、披露虛假資料、股權高度被攤薄集資手法等不正當的市場行為，對認為不適合上市的申請會直接發信表明反對上市申請。



證監會行政總裁歐達禮昨日出席香港證券及投資學會午宴時表示，承認去年證監會及港交所推出的聯合諮詢中有缺失，就是無正面面對市場違規行為。歐達禮認為，兩周前的細價股股災正好說明了現時市場上，上市公司及經紀行等之間錯綜複雜的關係。歐達禮表示，已就證監會的角色有所反思，並提出新監管取態，認為要做好把關工作，因而已於過去數月付諸實行，主動及早介入涉及嚴重違規問題的多個上市申請個案。



細價股股災凸顯市場問題



歐達禮指，新做法之下，證監會已成立跨部門的工作團隊，包括中介機構部、企業融資部及執法部，直接接觸上市申請公司及作出查詢。他重申，證券條例賦予證監會權力可以直接向申請上市公司及保薦人表明反對其上市申請。他亦點出部份新上市公司的問題，包括股份估值可於短期內飆升10倍，但並無實質財務或業務支持，亦有股份股價急跌，甚至上市不久後無交易，顯示股權過度集中的問題。



歐達禮期望，「實時監管」可在更公開及透明的情況下進行，並認為不會取代港交所上市審批角色，而是執法者角色，屬證監會份內事，而港交所則仍是負責日常上市審判的角色，換言之就算證監會未有提出反對上市申請，港交所上市委員會仍可以否決申請個案。



本報向「股壇長毛」David Webb查詢意見，他認為，證監此方向是好的，惟「這些是證監會一早已被賦予的權力」，而且單靠截停數個有問題的上市申請而帶來的改善，觸及的只屬問題表面，對於整體的上市審批制度和架構，仍未有改變。