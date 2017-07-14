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﻿迅銷首三季多賺近七成

2017-07-14 列印
　　經營UNIQLO的迅銷（6288）公佈，截至5月底止首三季業績，純利為1201億日圓，按年大幅增長69.1%，每股盈利1178日圓。期內，收益按年增長3%至1.48億日圓。

　　迅銷首三季經營溢利1806億日圓，按年升23.9%；綜合毛利率上升0.7個百分點。

　　該公司指，由於5月底日圓匯率較本業務年度開始時的水平為低，故以外幣持有的長期資產帳面值在換算為日圓後上升，融資收入項下錄得匯兌收益133億元，有助帶動盈利增長。第三季單季計，該公司的收益按年增長8.9%，經營溢利增長7.5%，稅前溢利減少4.5%。
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