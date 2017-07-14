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﻿鞍鋼金隅齊發盈喜

2017-07-14 列印
　　內地房地產興旺，帶動相關內地基建及資源公司發出盈喜，鞍鋼（347）預期今年上半年淨利潤將大增5.08倍，預計達18.23億元（人民幣，下同），每股盈利料約0.252元人民幣。

　　金隅股份（2009）亦發盈喜，預計截至今年6月底止半年股東淨利潤介乎18.25億至19億元，較去年上半年盈利18.21億元上升2.2%至4.3%。該公司的公告指，與冀東發展集團重組後，京津冀地區水泥市場秩序持續改善，水泥和熟料價格趨於理性，今年上半年水泥和熟料單價大幅增長，水泥板塊利潤按年大幅增加；及上半年房地產結轉面積減少，導致房地產開發板塊利潤減少。
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