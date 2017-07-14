 Advertisement
  • 2017年7月14日 星期五
  • 31º
  • 73%
熱門： 劉曉波DSE輻射宣誓覆核案暴雨

日報新聞 > 財經

﻿宗馥莉入主觸礁 中國糖果恐大挫

2017-07-14 列印
　　內地飲品巨擘娃哈哈掌舵人宗慶後的女兒宗馥莉，早前宣佈入股中國糖果（8182），並提出全面收購，令這隻創業板股份大幅炒上。不過，中國糖果昨天發出公告，表示宗馥莉未能通過全購取得公司50%或以上股權，入股的先決條件未能達成。換言之，宗馥莉將不會入主中國糖果。

　　中國糖果昨天收市報0.53元，在失去宗馥莉的名人效應之後，市場估計其股價將大幅下挫。在今年3月底，中國糖果表示宗馥莉有意入股，股價立即炒上，由0.188元一天之內暴升76%至0.33元。在今年5月中，宗馥莉以每股0.3565元提出全面收購，刺激股價一度炒高至0.86元。

　　不過，她入主中國糖果有一項先決條件，是必須取得公司逾50%股權。不過，由於最終只有26.03%的股東接納收購，因此入股交易宣告無效，而該批26.03%股份亦要退還給原有股東。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd