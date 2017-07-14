﻿IFC外望——Google打甩法官司 避繳近百億稅

Google公司罕見在歐洲打贏官司，巴黎法院周三裁定Google的歐洲子公司沒有逃避法國稅法之實，將毋須補交高達11.15億歐羅（99.4億港元）的稅款。近期科網巨企成為歐盟打擊避稅的對象，Google早前亦因其歐洲子公司設在稅率較低的愛爾蘭，遭法國政府指控違法透過愛爾蘭分散該公司在法國的銷售，以避開支付較高的企業稅，向法院入稟追繳11.15億歐羅稅款。



法國稅務局認為，Google應補交由2005年至2010年的稅款，指Google的加州公司及愛爾蘭子公司，多年來一直通過Google搜索引擎，在法國向客戶銷售網上廣告服務。



Google在法國僱用700人，但搜尋引擎及Youtube的廣告合約卻是與愛爾蘭子公司簽訂，2015年公司僅向法國繳付670萬歐羅的利得稅。



然而，巴黎行政法庭判法國政府敗訴，裁定Google不必繳交這筆稅款。庭上其中一個爭議關鍵是，Google有沒有在法國成立一個永久基地；法院的結論是，Google在法國沒有永久基地，因此後者不能向其徵稅。



港交所自喻交警 捉賊靠證監



證監會昨天高調祭出「尚方寶劍」，表明會直接向問題新股開刀，外界難免揣測，證監會對港交所的前線把關工作不滿意。



不過，港交所行政總裁李小加昨晚表示，港交所只是指揮車輛的交通警，證監會才是帶槍捉賊的刑警，兩者工作性質不同，證監會親自出手，並不代表港交所的工作有不妥當的地方。



李小加表示，港交所及證監會的權力來源不同，港交所主要負責執行上市規則，而證監會則有證監及期貨條例賦予的權力。兩者的職能、任務以及監管工具都不同，很難直接比較。



他舉例說，港交所就像是交通警，負責指揮日常交通，但遇到有非法賽車等嚴重罪案，當然要由帶槍的刑警負責追查，但這並不代表交通警失職。



證監會作為擁有較大法定權力的執法機構，有權自行決定何時及怎樣使用他們的「武器」，這與港交所的前線把關工作是否理想，並沒有關係。



高瞻